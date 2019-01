Semplificazione: niente fondi agli atenei privati e agevolazioni ampliamento casa

editato in: da

(Teleborsa) – In attesa che il dl semplificazione approdi al Senato il prossimo 22 gennaio, si intensifica il lavoro dei relatori nella stesura del pacchetto di emendamenti, che comprende modifiche in tema di università ed ampliamento casa.

Stando a quanto si apprende da una bozza di emendamento, infatti, le università che decidessero trasformarsi in società di capitali non avrebbero accesso al Fondo per il Finanziamento Ordinario degli atenei. Tra le altre cose, la modifica evidenzierebbe come la misura potrebbe portare 100 milioni di euro l’anno nelle casse dello Stato, in base ad una stima definita “prudenziale”.

Nel pacchetto, inoltre, comparirebbe anche una bozza di emendamento volta a rendere più facili mini ampliamenti delle abitazioni. La correzione, che interviene sulle norme che regolano la costruzione nelle zone sismiche, salterebbe “L’obbligo di verifiche di sicurezza strutturale per le sopraelevazioni ” fino al 5% del volume della struttura, purché “il carico dell’intervento di adeguamento nella sua totalità non superi quello preesistente”. La misura, che non contemplerebbe nella sua applicazione le zone della classe 1, quelle con un rischio sismico alto, permetterebbe di sostituire un vecchio tetto in cemento armato con una stanzetta.