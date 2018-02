Semaforo rosso per gli Eurolistini. Piazza Affari premia i conti di Tenaris

(Teleborsa) – Semaforo rosso in avvio per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che si allineano al mood negativo di Wall Street e dei listini asiatici.

A mettere di malumore gli operatori i toni più aggressivi del previsto emerso nei Verbali dell’ultimo meeting del FOMC che hanno aumentato i timori che la Fed possa alzare i tassi di interesse più di tre volte nel corso dell’anno.

Ricca l’agenda macroeconomica che prevede, tra le altre cose, l’IFO tedesco, mentre sale l’attesa perla pubblicazione dei Verbali della riunione di politica monetaria della Banca Centrale Europea terminata lo scorso 25 gennaio.

Sul valutario l’Euro / Dollaro USA arretra dello 0,11% in scia alla fiammata del biglietto verde di questa notte seguita ai Verbali.

Tra le commodities, l’oro scambia con un calo dello 0,23% mentre il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,91% a 61,12 dollari per barile. Oggi saranno pubblicati i numeri sulle scorte di greggio negli Stati Uniti.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a 133 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,06%.

Nello scenario borsistico europeo Francoforte evidenzia un deciso ribasso dello 0,95%, Londra dello 0,98%, Parigi dello 0,70%.

Segno meno anche per Piazza Affari dove il FTSE MIB arretra dello 0,68%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share, che perde lo 0,65%, scambiando a 24.730 punti. Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap (-0,51%), come il FTSE Italia Star (-0,6%).

Trta le poche blue-chip positive Tenaris, che avanza dell’1,70% grazie al bilancio in forte crescita e superiore alle attese.

Bene anche A2A (+1,14%) grazie ad una promozione.

I più forti ribassi, invece, si verificano su STMicroelectronics, che lascia sul parterre l’1,23% su prese di profitto. Ieri il chip-maker aveva chiuso in buon rialzo grazie all’ottimo andamento del comparto tech USA.

Calo deciso per Fiat Chrysler, che segna un -1,21%, e per Exor, con -1,11%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Salini Impregilo corre (+2,19%) dopo aver annunciato una commessa da 1,3 miliardi di dollari in Arabia Saudita. In denaro anche Aeroporto di Bologna (+1,27%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Maire Tecnimont -1,37%, Interpump -1,27% e Technogym -1,25%.