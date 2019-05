Sell-off sui mercati europei. Pesano minacce Trump su dazi

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata ancora negativa per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso, assieme agli altri Eurolistini, orfani oggi del faro di Londra chiusa per festività. Sui listini azionari del Vecchio Continente pesa l’acuirsi delle tensioni commerciali tra USA e Cina dopo le dichiarazioni del Presidente Donald Trump che ha fatto sapere che alzerà i dazi, questa settimana, sui beni di importazione per 200 miliardi di dollari.

Sul mercato Forex, seduta in lieve rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,12. L’Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,23%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 61,26 dollari per barile, in calo dell’1,10%.

Balza in alto lo spread, posizionandosi +259 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,60%.

Tra gli indici di Eurolandia guadagno moderato per Francoforte, che avanza dello 0,55%. Vendite a piene mani su Parigi, che soffre un decremento dell’1,92%. Sessione difficile anche per la Borsa italiana, con il FTSE MIB che sta lasciando sul terreno il 2%.

In discesa a Piazza Affari tutti i comparti. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti tecnologia (-3,91%), servizi finanziari (-3,08%) e automotive (-2,53%).

Giornata nera a Piazza Affari: tutti i titoli ad alta capitalizzazione sono in perdita. I più forti ribassi si verificano su STMicroelectronics, che continua la seduta con -4,15%. Soffre anche CNH Industrial, che evidenzia una perdita del 4,01%.

Giù Pirelli, che lascia sul tappeto una perdita del 3,53%.

Unica maglia rosa tra i titoli del FTSE MidCap, Gima TT raggiunge un +2,46%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su doBank, che prosegue le contrattazioni a -4,84%. In caduta libera Banca Ifis, che affonda del 4,59%. Pesante Zignago Vetro, che segna una discesa di ben -4,46 punti percentuali.