Sell-off sui mercati europei, Milano inclusa

(Teleborsa) – Finale in rosso per le principali borse europee penalizzate dai timori per una rottura sui negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina e appesantiti dall’andamento negativo di Wall Street.

L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,119. L’Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,33%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l’1,35% e continua a trattare a 61,28 dollari per barile.

In salita lo spread, che arriva a quota +271 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,66%.

Tra i listini europei tonfo di Francoforte, che mostra una caduta dell’1,69%. Soffre Londra, con una perdita dello 0,87%. Lettera su Parigi, che registra un importante calo dell’1,93%. Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con il FTSE MIB che lascia sul terreno l’1,82%.

Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,3 miliardi di euro, in calo di 401,3 milioni di euro, rispetto ai 2,71 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,7 miliardi di azioni, rispetto ai 0,8 miliardi precedenti.

Tra i 220 titoli trattati, 28 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 177 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 15 titoli.

Andamento negativo a Piazza Affari su tutti i comparti. Nel listino, i settori tecnologia (-4,57%), servizi finanziari (-2,96%) e immobiliare (-2,82%) sono stati tra i più venduti.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Leonardo (+2,71%), Amplifon (+2,42%), Juventus (+1,53%) e Terna (+0,56%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Banco BPM, che ha chiuso a -8,16%. Affonda Azimut, con un ribasso del 5,93%.

Crolla STMicroelectronics, con una flessione del 5,04%.

Vendite a piene mani su Prysmian, che soffre un decremento del 4,52%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Piaggio (+3,77%), Ivs Group (+1,42%) e Ascopiave (+0,73%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su RCS, che ha terminato le contrattazioni a -6,01%.

Pessima performance per Anima Holding, che registra un ribasso del 4,55%.

Sessione nera per Banca MPS, che lascia sul tappeto una perdita del 4,39%.

In caduta libera IGD, che affonda del 3,40%.