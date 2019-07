Seif si quota sul mercato Euronext Growth

editato in: da

(Teleborsa) – Seif rende nota l’ammissione a negoziazione delle proprie azioni sul mercato Euronext Growth.

La Società Editoriale il Fatto comunica anche che l’inizio delle negoziazioni è previsto per il 18 luglio 2019.

Attraverso tale ammissione la Società intende raggiungere diversi obiettivi tra i quali quello di sviluppare le strategie di crescita aziendale, attrarre investitori sul mercato francese nonché sugli altri mercati europei e avviare la produzione di contenuti televisivi, in particolare di documentari, da distribuire sul mercato francese.

Cinzia Monteverdi, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di SEIF ha dichiarato: “Questa quotazione è un nuovo passo avanti nel percorso di crescita di SEIF. Abbiamo iniziato qualche anno fa diversificandoci e diventando, da semplice casa editrice di un quotidiano cartaceo, una media company a tutto tondo con una forte impronta digital e data driven, specializzata anche nella produzione televisiva. Ci siamo quotati su AIM Italia a marzo e ora ampliamo ulteriormente i nostri orizzonti sbarcando su Euronext Growth per rivolgerci a nuovi investitori e a nuovi sbocchi di mercato, in Europa e soprattutto in Francia, dove puntiamo in particolare alla distribuzione di contenuti televisivi”.