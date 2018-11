Segno positivo per la borsa di New York

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza positiva per la borsa americana, dopo la buona chiusura della vigilia e in attesa delle trimestrali di Apple e Starbucks che verranno diffuse a mercati chiusi.

In avvio l’indice Dow Jones sale dello 0,47% a 25.234,55 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi avviata martedì scorso; piccolo scatto in avanti per l’ S&P-500, che arriva a 2.721,66 punti. Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,33%), come l’S&P 100 (0,4%).

In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti materiali (+2,64%), sanitario (+0,58%) e beni industriali (+0,50%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Dowdupont (+7,90%), United Health (+1,14%), Caterpillar (+1,11%) e Visa (+0,99%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Travelers Company -0,74%. Tentenna Verizon Communication, con un modesto ribasso dello 0,67%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Vodafone (+3,84%), Mercadolibre (+2,31%), Netease (+2,23%) e Incyte (+2,21%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Idexx Laboratories -5,71%. Pessima performance per Fiserv, che registra un ribasso del 3,75%.