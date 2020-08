Segno meno per Piazza Affari e le altre Borse europee

editato in: da

(Teleborsa) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, che seguono l’andamento debole evidenziato di future statunitensi, anticipando una partenza sottotono per la borsa di Wall Street, più tardi.

Sul mercato valutario, sessione debole per l’Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,57%. L’Oro è in calo (-0,81%) e si attesta su 1.946,8 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,17%) si attesta su 42,32 dollari per barile.

Lo Spread peggiora, toccando i +144 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,93%.

Tra le principali Borse europee Francoforte è stabile, riportando un moderato -0,01%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a -0,13%, e tentenna Parigi, che cede lo 0,20%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,35%.

Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap, che mostra un calo dello 0,26%; come pure, leggermente negativo il FTSE Italia Star (-0,36%).

Forte nervosismo e perdite generalizzate a Milano su tutti i settori, senza esclusione alcuna.

Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti chimico (-0,81%), alimentare (-0,74%) e sanitario (-0,70%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo CNH Industrial (+2,80%) e Atlantia (+0,61%).

Tra le performance negative spicca la prestazione negativa di Fineco, che scende dell’1,40%.

Amplifon scende dell’1,11%.

Sostanzialmente debole Moncler, che registra una flessione dell’1,00%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Danieli (+2,14%), doValue (+1,79%), Banca Farmafactoring (+1,31%) e Sesa (+1,29%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Tinexta, che prosegue le contrattazioni a -2,37%.

Calo deciso per Italmobiliare, che segna un -1,64%.

Sotto pressione Maire Tecnimont, con un forte ribasso dell’1,62%.

Soffre B.F, che evidenzia una perdita dell’1,60%.

(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)