Segno meno per il comparto tecnologico a Milano (-1,48%)

(Teleborsa) – Seduta in ribasso per l’indice delle società High Tech italiane, preannunciato dall’andamento debole dell’EURO STOXX Technology.

Il FTSE Italia Technology ha chiuso la giornata a quota 59.648,46, in diminuzione dell’1,48%. Flessione controllata invece dell’indice tecnologico dell’Area Euro che evidenzia una leggera diminuzione rispetto alla precedente chiusura a quota 505,1, dopo che ha esordito a 507,99.

Tra le azioni più importanti dell’indice tecnologia di Milano, chiusura negativa per STMicroelectronics, con un ribasso dell’1,76%.

Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, andamento annoiato per Reply, che chiude la sessione in ribasso dello 0,73%.

Tra le small-cap di Milano, seduta negativa per Be Think, Solve, Execute, che chiude le contrattazioni con una perdita dell’1,82%.

Chiusura in rosso per Sesa, che termina la seduta segnando un calo dell’1,75%.

Ribasso per TAS, che chiude la seduta con una flessione dell’1,56%.