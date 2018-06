Segno meno per il comparto Sanitario italiano (-1,30%), giornata depressa per Recordati (-1,78%)

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta in ribasso per l’indice delle aziende sanitarie in Italia, preannunciato dall’andamento debole dell’EURO STOXX Health Care.

Il FTSE Italia Health Care ha avviato la giornata a quota 166382,97, in diminuzione dell’1,30%. Flessione controllata invece del comparto sanitario dell’Area Euro che evidenzia una leggera diminuzione rispetto alla precedente chiusura a quota 833,27, dopo che ha esordito a 834,94.

Tra i titoli del FTSE MIB, composto ribasso per Recordati, in flessione dell’1,78% sui valori precedenti.

Tra le azioni del Ftse MidCap, retrocede Amplifon, con un ribasso dell’1,31%.

Sotto pressione Diasorin, con un forte ribasso dell’1,20%.

Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell’indice sanitario, pressione su Eukedos, che tratta con una perdita dell’1,04%.