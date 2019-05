Seeds&Chips e Regione Puglia: intesa per Centro ricerca agricoltura presso Aeroporto Bari

editato in: da

(Teleborsa) – Firmato a Milano da Presidente Regione Puglia Michele Emiliano e dal fondatore di Seeds&chips Marco Gualtieri la dichiarazione di intenti con la quale la Puglia viene individuata come “place to be”, luogo dove investire nell’agricoltura di precisione, ovvero l’agricoltura del futuro. Si tratta di una opportunità di investimenti unica per la regione e per l’Italia. Presente il Premier Conte alla firma del documento.

Giunta alla quinta edizione Seeds&Chips, the Global Food Innovation Summit, si tiene quest’anno a Milano dal 6 al 9 maggio. E’ la piattaforma che ha raccolto il testimone da Expo 2015 e che collabora con diversi governi sui temi del cibo e del foodtech. “Portate a Milano le vostre imprese e le vostre startup: le sfide per il futuro sono tante, abbiamo bisogno dell’impegno di tutti», è stato il motto d’invito a partecipare del presidente e fondatore Marco Gualtieri.

Nella prossima edizione di Seeds&Chips si darà grande spazio al tema della produzione alimentare all’interno delle città. Nel contesto dell’accordo appunto la realizzazione, presso l’ex terminal passeggeri dell’aeroporto di Bari, del centro di ricerca, sviluppo e innovazione per l’agricoltura di precisione. Il progetto, dal nome di 2Aeroport F2, consentirà di concentrare la localizzazione di iniziative innovative e di ospitare operatori economici impegnati in soluzioni d’avanguardia.

“La partnership con Seed&Chips rappresenta un significativo ulteriore passo avanti per la nostra idea di aeroporto” – ha commentato Tiziano Onesti, Presidente di Aeroporti di Puglia – poiché stiamo lavorando ad un progetto ambizioso: trasformare i nostri aeroporti pugliesi in hub polifunzionali al servizio del territorio, con grande attenzione all’innovazione, alla sostenibilità e al mondo delle imprese. Oggi, con esperti del settore, parliamo di agricoltura di precisione. Siamo felici e orgogliosi che la Puglia, e più precisamente l’aeroporto di Bari, siano stati individuati come centri per lo sviluppo di un ecosistema internazionale di questo modello innovativo di agricoltura, rendendo il nostro scalo un polo di attrazione ed eccellenza per investimenti nazionali e internazionali in ambito tecnologico, favorendo così, ulteriori sinergie con molteplici realtà industriali regionali ed extraregionali”.

Il Presidente della Regione Puglia ha ringraziato il Presidente del Consiglio “per essere venuto a sancire, con la sua presenza, la straordinaria importanza dell’accordo sottoscritto stamattina tra la Regione e Seeds&Chips per dare vita al più importante centro di ricerca ed incubazione di impresa italiano nel settore”.