Seduta toro in Piazza Affari, maglia rosa d’Europa

(Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, in pole position rispetto a una pur positiva Europa, beneficia dell’attesa per la formazione del nuovo Governo, mentre il premier incaricato, Mario Draghi, sta portando avanti il giro di consultazioni con le forze politiche.

Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,198. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.801 dollari l’oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dello 0,82%.

Torna a scendere lo spread, attestandosi a +96 punti base, con un calo di 4 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,52%.

Tra gli indici di Eurolandia si muove in modesto rialzo Francoforte, evidenziando un incremento dello 0,24%, piatta Londra, che tiene la parità. Si muove in territorio positivo Parigi, mostrando un incremento dell’1,11%. A Milano, scambia in deciso rialzo il FTSE MIB (+1,57%), che raggiunge i 23.259 punti, consolidando la serie di cinque rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata in aumento dell’1,44% rispetto alla chiusura precedente.



Buona la performance a Milano dei comparti bancario (+3,75%), alimentare (+3,04%) e servizi finanziari (+2,18%).

Il settore materie prime, con il suo -1,29%, si attesta come peggiore del mercato.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo BPER (+5,80%), Unicredit (+4,18%), Intesa Sanpaolo (+4,01%) e Campari (+3,48%).

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Banca MPS (+8,05%), Cattolica Assicurazioni (+5,96%), Webuild (+5,32%) e Sanlorenzo (+4,40%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ferragamo, che prosegue le contrattazioni a -1,29%.

In rosso Carel Industries, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,21%.

Spicca la prestazione negativa di Italmobiliare, che scende dell’1,05%.