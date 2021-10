Seduta toro a New York. Vola Merck grazie a pillola anti Covid

(Teleborsa) – Si avvia a chiudere in forte rialzo la seduta per Wall Street dopo un avvio prudente ed un breve passaggio in territorio negativo. Tutto dettato dalla volatilità a causa dell’incertezza sui piani di spesa del presidente Joe Biden e dai timori per il forte aumento dell’inflazione. A fare da assist agli indici americani ha contribuito la performance del colosso farmaceutico Merck la cui pillola anti Covid riduce del 50% il rischio di ospedalizzazione.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones mostra una plusvalenza dello 0,96%; sulla stessa linea, l’S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,66%, portandosi a 4.336 punti. Sulla parità il Nasdaq 100 (+0,11%); in frazionale progresso l’S&P 100 (+0,68%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori energia (+2,53%), telecomunicazioni (+1,39%) e finanziario (+1,16%).



Al top tra i giganti di Wall Street, Merck (+9,30%), Walt Disney (+3,88%), American Express (+3,01%) e IBM (+2,81%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Wal-Mart, che ottiene -1,74%.

Tentenna United Health, con un modesto ribasso dello 0,58%.

Giornata fiacca per Walgreens Boots Alliance, che segna un calo dello 0,58%.

Piccola perdita per Johnson & Johnson, che scambia con un -0,53%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Tripadvisor (+8,51%), American Airlines (+4,41%), Marriott International (+4,18%) e Dish Network (+3,22%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Moderna, che ottiene -11,26%.

Sessione nera per Regeneron Pharmaceuticals, che lascia sul tappeto una perdita del 5,82%.

In caduta libera Liberty Global, che affonda del 3,52%.

