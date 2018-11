Seduta tonica per l’indice delle società High Tech italiane (+0,82%)

editato in: da

(Teleborsa) – Andamento rialzista per il comparto tecnologico a Milano, nonostante l’andamento poco mosso evidenziato dall’EURO STOXX Technology.

Il FTSE Italia Technology ha aperto a 51.277,14, in crescita dello 0,82% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l’indice tecnologico dell’Area Euro prosegue stabile scambiando a 468,03, dopo aver avviato la seduta a 470,39.

Tra i titoli del FTSE MIB, composto rialzo per Stmicroelectronics, che si muove con un guadagno dello 0,98%.

Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, prepotente rialzo per It Way, che mostra una salita bruciante del 5,81% sui valori precedenti.

Brilla Esprinet, con un forte incremento (+2,27%).

In luce Txt E-Solutions, con un ampio progresso dell’1,53%.