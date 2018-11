Seduta quasi invariata per il comparto media dell’Italia (+0,03%), giornata euforica per RCS

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta invariata per l’indice media italiano, mentre l’EURO STOXX Media scambia in leggero rialzo.

Il settore Entertainment & Media ha iniziato a trattare a 10.879,95, con una variazione di soli 2,99 punti rispetto alla chiusura della vigilia, mentre l’indice del settore Media europeo vale 224,61, dopo aver aperto a 224,26.

Tra le mid-cap italiane, modesto recupero sui valori precedenti per Rai Way, che passa di mano in progresso dello 0,56%.

Tra le azioni del Ftse SmallCap, grande giornata per RCS, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,38%.

Vola Mondo TV, con una marcata risalita del 3,10%.

Bilancio decisamente positivo per Giglio Group, che vanta un progresso dell’1,96%.