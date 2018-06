Seduta positiva per Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street si conferma in frazionale rialzo a metà seduta, supportata dai numeri sulla bilancia commerciale.

Il deficit statunitense si è ridotto inaspettatamente ai minimi di sette mesi, cosa che ha alimentato le attese per un’accelerazione dell’economia provocando il contestuale balzo dei rendimenti dei Treasury ai massimi di due settimane.

Per quanto riguarda gli altri dati in agenda oggi, deludente quello sulla produttività nel settore non agricolo.

Il Dow Jones avanza dello 0,89%, l’S&P-500 dello 0,45%. Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,25%); in moderato rialzo lo S&P 100 (+0,52%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Boeing (+2,55%), JP Morgan (+2,42%), Dowdupont (+1,86%) e Caterpillar (+1,53%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su General Electric, che prosegue le contrattazioni a -0,98%.

Tentenna Travelers Company, che cede lo 0,89%.

Sostanzialmente debole Intel, che registra una flessione dello 0,58%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Tesla Motors (+7,39%), spinta dalle parole del patron Elon Musk secondo il quale è abbastanza probabile che la società possa produrre 5.000 Model 3 a settimana entro fine giugno.

Molto bene anche Dish Network (+6,63%), Jd.Com (+4%) e Comcast (+3,98%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Fastenal, che continua la seduta con -4,68%.