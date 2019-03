Seduta positiva alla borsa di New York

editato in: da

(Teleborsa) – Apertura della sessione con segno più per le contrattazioni a stelle e strisce che rimangono impassibili difronte alle perturbazioni politiche ed economiche provenienti dal Vecchio Continente. A fare da contraltare ai venti titubanti che soffiano sull’epilogo del “deal” e “no deal” a proposito dell’imminente divorzio tra Unione europea e Gran Bretagna, ci hanno pensato i dati macro Usa di produzione industrialee ordini beni durevoli, entrambi in aumento.

Grazie ad essi perciò Wall Street apre in leggero rialzo, con il Dow Jones, che avanza a 25.648,03 punti. Sulla stessa linea, lo S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,37%, portandosi a 2.801,75 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,42%), come l’S&P 100 (0,3%).

energia (+0,85%), materiali (+0,63%) e informatica (+0,50%) sono in buona luce sul listino S&P 500.

Tra i protagonisti del Dow Jones, United Technologies (+0,98%), Apple (+0,96%), United Health (+0,93%) e Exxon Mobil (+0,87%). Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Mercadolibre (+2,47%), Nvidia (+1,62%), Netease Inc Each Repr 25 Com Stk (+1,25%) e Advanced Micro Devices (+1,19%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Netflix, che ottiene -0,62%.

Giornata fiacca per Micron Technology, che segna un calo dello 0,59%, seguita da Western Digital, che scambia con un -0,57%.

Tentenna Regeneron Pharmaceuticals, che cede lo 0,57%.