Seduta positiva a Wall Street dopo record vigilia

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street, con gli investitori che continuano a sperare sul varo del tanto atteso piano di stimoli economici USA e su un possibile accordo sulla Brexit. Sul fronte macro, si attende un aggiornamento sulle vendite e scorte all’ingrosso.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones avanza a 30.301 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per l’S&P-500, che si porta a 3.710 punti. In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,22%); in frazionale progresso l’S&P 100 (+0,22%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori energia (+1,65%), materiali (+0,53%) e beni industriali (+0,48%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Walt Disney (+1,98%), Exxon Mobil (+1,98%), Goldman Sachs (+1,95%) e DOW (+1,38%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Microsoft, che continua la seduta con -0,79%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano American Airlines (+3,29%), Baidu (+2,81%), Vodafone (+2,68%) e Altera (+2,03%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Nxp Semiconductors N V, che ottiene -2,78%.

Pessima performance per Fiserv, che registra un ribasso del 2,43%.

Soffre Moderna, che evidenzia una perdita dell’1,95%.

Preda dei venditori Tesla Motors, con un decremento dell’1,37%.