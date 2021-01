Seduta positiva a Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street, con il sentiment degli investitori non sembra pesare, per ora, l’impeachment di Trump, votato ieri dalla Camera USA. Più interesse desta il piano di stimoli approvato dal Congresso USA, di cui si attendono dettagli.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones avanza a 31.131 punti, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l’S&P-500, che rimane a 3.815 punti. Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,24%); senza direzione l’S&P 100 (+0,06%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori energia (+0,88%), beni industriali (+0,51%) e telecomunicazioni (+0,43%). Il settore utilities, con il suo -0,61%, si attesta come peggiore del mercato.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Boeing (+1,80%), Intel (+1,77%), Johnson & Johnson (+1,19%) e Raytheon Technologies (+1,09%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Travelers Company, che ottiene -0,78%.

Pensosa Coca Cola, con un calo frazionale dello 0,54%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, KLA-Tencor (+7,85%), Applied Materials (+6,08%), Lam Research (+4,25%) e American Airlines (+3,86%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Tesla Motors, che ottiene -1,43%.

Sotto pressione Equinix, che accusa un calo dell’1,18%.

Scivola Henry Schein, con un netto svantaggio dell’1,04%.

Tentenna Western Digital, con un modesto ribasso dello 0,93%.