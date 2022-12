Seduta positiva a Piazza Affari, penalizzate le utilities dopo l’Antitrust

(Teleborsa) – Seduta in rally a Piazza Affari, che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee. L’attenzione degli investitori è concentrata sui dati chiave sull’inflazione negli Stati Uniti e sulla conclusione delle ultime riunioni dell’anno della Federal Reserve e della Banca centrale europea per ulteriori spunti sulla politica monetaria. Domani arriverà la decisione sui tassi del FOMC, con il consensus che prevede un aumento di 50 punti base al 4,25%-4,50%. Giovedì, la BCE si riunirà per la decisione sui tassi di interesse e le aspettative sono di +50 punti base al 2,5%.

Sul fronte macroeconomico, l’Italia ha registrato, per il secondo mese consecutivo, una flessione congiunturale dell’indice destagionalizzato della produzione industriale. Migliora invece il sentiment degli esperti dei mercati finanziari, secondo quanto emerso dall’indice ZEW per il mese di dicembre.

A Milano spicca la performance negative delle utilities, dopo che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato sette procedimenti istruttori – e deciso di adottare altrettanti provvedimenti cautelari – nei confronti delle principali società fornitrici di energia elettrica e di gas naturale sul mercato libero.

Positiva Generali, che ha comunicato “sinergie superiori a quelle che erano attese inizialmente al momento del lancio dell’offerta pubblica di acquisto” per quanto riguarda l’integrazione di Cattolica.

Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,054. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,45%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,59%.

Invariato lo spread, che si posiziona a +187 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,80%.

Tra le principali Borse europee bilancio decisamente positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,93%, resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,42%, e buona performance per Parigi, che cresce dello 0,86%.

A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dell’1,06%, a 24.560 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata in aumento dell’1,02% rispetto alla chiusura precedente.

In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,66%); con analoga direzione, poco sopra la parità il FTSE Italia Star (+0,67%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Pirelli (+4,90%), Banco BPM (+3,73%, dopo l’ingresso della Fondazione Enasarco nel capitale con una quota poco sotto il 2%), STMicroelectronics (+2,66%) e Tenaris (+2,66%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su ERG, che prosegue le contrattazioni a -0,66%.

Sottotono Leonardo che mostra una limatura dello 0,63%.

Deludente Snam, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Maire Tecnimont (+2,84%), Safilo (+2,71%), Danieli (+2,59%) e Mutuionline (+2,02%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Industrie De Nora, che prosegue le contrattazioni a -2,85%.

Spicca la prestazione negativa di Luve, che scende dell’1,58%.

Fiacca Tod’s, che mostra un piccolo decremento dell’1,22%.

Discesa modesta per GVS, che cede un piccolo -1,15%.

