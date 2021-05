Seduta positiva a New York. Rimbalzo dei titoli tech

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta in rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che avanza a 33.811 punti, spezzando la serie negativa iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, l’S&P-500 continua la giornata in aumento dello 0,85%. Sale il Nasdaq 100 (+1,24%); con analoga direzione, positivo l’S&P 100 (+0,93%).

Dopo tre sessioni pesantemente negative, la Borsa americana prova il rimbalzo. I dati macroeconomici hanno mostrato che un minor numero di americani ha presentato richieste settimanali per i sussidi di disoccupazione, mentre l’impennata dei prezzi alla produzione non sembra aver spaventato gli investitori.

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori informatica (+1,55%), beni di consumo secondari (+1,22%) e telecomunicazioni (+0,87%). Il settore energia, con il suo -0,69%, si attesta come peggiore del mercato.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Apple (+2,30%), Boeing (+2,14%), Microsoft (+1,71%) e Salesforce.Com (+1,71%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Honeywell International, che continua la seduta con -1,26%.

Tentenna Chevron, che cede lo 0,65%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Lam Research (+3,88%), Tripadvisor (+3,43%), Applied Materials (+3,37%) e KLA-Tencor (+3,06%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Vodafone, che ottiene -1,42%.