Seduta positiva a New York. L’inflazione non ha spaventato gli investitori

(Teleborsa) – Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che avanza a 35.374 punti (+0,41%); sulla stessa linea, l’S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.446 punti (+0,18%). Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,25%); come pure, guadagni frazionali per l’S&P 100 (+0,25%).

Gli indici statunitensi puntano al rialzo dopo la diffusione dei dati sull’inflazione a luglio: l’indice dei prezzi al consumo si è mantenuto in crescita e a un livello elevato, ma non tanto quanto alcuni investitori temevano, soprattutto se si eliminano i prezzi volatili di cibo ed energia.

Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti utilities (+0,48%) e materiali (+0,45%). Il settore energia, con il suo -0,76%, si attesta come peggiore del mercato.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Home Depot (+1,53%), Honeywell International (+1,18%), Wal-Mart (+0,99%) e Salesforce.Com (+0,74%).

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Alexion Pharmaceuticals (+1,70%), Gilead Sciences (+1,03%), Western Digital (+1,01%) e Biogen (+0,77%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Moderna, che prosegue le contrattazioni a -3,24%.

Spicca la prestazione negativa di Tripadvisor, che scende dell’1,98%.

American Airlines scende dell’1,67%.

Calo deciso per Bed Bath & Beyond, che segna un -1,66%.