Seduta positiva a New York

(Teleborsa) – Seduta in rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che avanza a 34.601 punti (+0,44%), spezzando la serie negativa iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, l’S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 4.244 punti (+0,58%). Buona la prestazione del Nasdaq 100 (+0,92%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l’S&P 100 (+0,66%).

Gli investitori hanno quindi reagito positivamente ai dati chiave sull’inflazione, nonostante questi mostrino un aumento maggiore del previsto dei prezzi al consumo. Il report sull’inflazione era uno dei pochi dati importanti rimasti in vista della prossima riunione della FED del 15-16 giugno.

Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti sanitario (+1,69%), beni di consumo per l’ufficio (+0,84%) e informatica (+0,68%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Walgreens Boots Alliance (+3,56%), Merck (+3,23%), Amgen (+2,32%) e Cisco Systems (+1,65%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Honeywell International, che continua la seduta con -5,18%.

In rosso Caterpillar, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,89%.

Si muove sotto la parità American Express, evidenziando un decremento dello 0,88%.

Contrazione moderata per JP Morgan, che soffre un calo dello 0,88%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Biogen (+3,78%), Illumina (+3,20%), Adobe Systems (+2,88%) e NetApp (+2,37%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Bed Bath & Beyond, che prosegue le contrattazioni a -7,90%.

In caduta libera Tripadvisor, che affonda del 3,14%.

Spicca la prestazione negativa di Sirius XM Radio, che scende dell’1,90%.

Seagate Technology scende dell’1,75%.