Seduta poco mossa a New York

(Teleborsa) – Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che avanza a 26.603,22 punti, mentre l’S&P-500 continua la seduta a 2.919,95 punti, sui livelli della vigilia. Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,55%); pressoché invariato lo S&P 100 (+0,19%).

In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti energia (+1,93%) sul balzo del prezzo del petrolio dopo il forte calo delle scorte settimanali in USA, informatica (+1,27%) e beni di consumo secondari (+0,50%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori utilities (-1,56%), beni di consumo per l’ufficio (-1,06%) e sanitario (-0,87%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Intel (+3,04%), Boeing (+2,37%), Apple (+2,09%) e Caterpillar (+1,20%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Travelers Company, che ottiene -2,66%.

Pessima performance per Dowdupont, che registra un ribasso del 2,12%.

Sotto pressione Procter & Gamble, con un forte ribasso dell’1,36%.

Soffre Merck & Co, che evidenzia una perdita dell’1,36%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Micron Technology (+13,39%), Western Digital (+7,73%), Jd.Com Inc Spon Each Repr (+5,93%) e Nvidia (+5,59%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Paychex, che continua la seduta con -3,41%.

Sessione nera per Align Technology, che lascia sul tappeto una perdita del 2,61%.

In caduta libera Incyte, che affonda del 2,31%.

Pesante Willis Towers Watson, che segna una discesa di ben -2,04 punti percentuali.