Seduta negativa in Borsa. Piazza Affari in calo

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata difficile per Piazza Affari, che scambia in ribasso, assieme agli altri Eurolistini, colpiti dalle nuove tensioni USA-Cina.

Lieve calo dell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,091. L’Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,42%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 19,76 dollari per barile.

Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +230 punti base, mostrando un piccolo calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all’1,74%.

Tra i mercati del Vecchio Continente in apnea Francoforte, che arretra del 3,64%, senza slancio Londra, che negozia con un -0,16%, e tonfo di Parigi, che mostra una caduta del 4,24%. Pioggia di vendite sul listino milanese, che scambia con una pesante flessione del 3,70%; sulla stessa linea, profondo rosso per il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 18.677 punti, in netto calo del 3,46%. Depresso il FTSE Italia Mid Cap (-1,88%), come il FTSE Italia Star (-1,9%).

In discesa a Piazza Affari tutti i comparti.

In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti materie prime (-5,50%), tecnologia (-5,10%) e petrolio (-4,75%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, exploit di Juventus, che mostra un rialzo del 3,41%.

Sostenuta Ferrari, con un discreto guadagno dell’1,46%.

Giù CNH Industrial, che ottiene -7,56%.

Lettera su Exor, che registra un importante calo del 6,47%.

Calo deciso per Atlantia, che segna un -6,4%.

Sotto pressione ENI, con un forte ribasso del 5,77%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Fincantieri (+11,47%), Acea (+2,30%), IMA (+2,01%) e Zignago Vetro (+1,76%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Datalogic, che ottiene -7,00%.

Affonda Saras, con un ribasso del 5,99%.

Crolla Brunello Cucinelli, con una flessione del 5,99%.

Vendite a piene mani su Autogrill, che soffre un decremento del 5,39%.