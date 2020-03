Seduta negativa in Borsa. Piazza Affari in calo

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata difficile per Piazza Affari, che scambia in ribasso, assieme agli altri Eurolistini. Intanto i listini USA mostrano scambi in profondo rosso.

L’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,68%. Lieve calo dell’oro, che scende a 1.663,5 dollari l’oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 42,08 dollari per barile, con un ribasso dell’8,32%.

Torna a salire lo spread, attestandosi a +178 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,05%.

Tra i listini europei pesante Francoforte, che segna una discesa di ben -3,37 punti percentuali, seduta drammatica per Londra, che crolla del 3,62%, e sensibili perdite per Parigi, in calo del 4,14%.

A picco Piazza Affari, con il FTSE MIB che accusa un ribasso del 3,50%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share crolla del 3,40%, scendendo fino a 22.527 punti. Pessimo il FTSE Italia Mid Cap (-2,53%), come il FTSE Italia Star (-2,5%).

Scivolano sul listino milanese tutti i settori.

In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti petrolio (-6,23%), materie prime (-5,73%) e tecnologia (-4,67%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, incandescente Poste Italiane, che vanta un incisivo incremento del 3,07%.

Sostenuta Fineco, con un discreto guadagno dell’1,15%.

Resistente Amplifon, che segna un piccolo aumento dello 0,93%.

Nexi avanza dello 0,91%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Prysmian, che ottiene -6,71%.

In rosso ENI, che evidenzia un deciso ribasso del 6,69%.

Spicca la prestazione negativa di Saipem, che scende del 6,01%.

In apnea Terna, che arretra del 5,79%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Inwit (+0,81%) e Carel Industries (+0,55%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su OVS, che ottiene -9,19%.

Tonfo di Fincantieri, che mostra una caduta del 7,98%.

Lettera su Aeroporto di Bologna, che registra un importante calo del 7,05%.

Affonda Salini Impregilo, con un ribasso del 6,85%.