Seduta molto negativa per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari (-1,53%), giornata in discesa per S.S. Lazio

(Teleborsa) – Rosso per l’indice dei servizi di consumo italiano che supera l’andamento in discesa dell’indice EURO STOXX.

Il FTSE Italia Consumer Services ha chiuso la giornata a quota 24.535,24 con una perdita di 380,12 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l’indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione che arretra a 352,58, dopo una partenza a 357,33.

Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell’indice servizi di consumo, giornata da dimenticare per Mediaset, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,01% sui valori precedenti.

Tra le azioni del Ftse MidCap, aggressivo ribasso per Juventus, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 5,16%.

Contenuto ribasso per Rai Way, che archivia la sessione in flessione dello 0,89%.

Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto servizi di consumo, ribasso scomposto per S.S. Lazio, che archivia la sessione con una perdita secca del 6,85% sui valori precedenti.

Aggressivo avvitamento per Triboo, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 5,16% sui valori precedenti.

Chiusura in profondo rosso per RCS, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 4,72%.