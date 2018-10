Seduta moderatamente positiva per l’indice delle società High Tech italiane (+0,60%)

editato in: da

(Teleborsa) – Senza slanci il comparto tecnologico a Milano che si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un andamento analogo all’EURO STOXX Technology, che mostra un incremento modesto.

Il FTSE Italia Technology ha aperto a 57.590,39, in crescita dello 0,60%, mentre l’indice tecnologico dell’Area Euro registra una risalita dello 0,43% a 492,56.

Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell’indice tecnologia, frazionale rialzo per Stmicroelectronics che mette a segno un modesto profit a +0,81%.

Tra le azioni del Ftse SmallCap, piccolo passo in avanti per Cad It che porta a casa un misero +0,79%.