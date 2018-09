Seduta moderatamente positiva per il settore servizi per la finanza (+0,64%), corre Banca Ifis

editato in: da

(Teleborsa) – Senza slanci il comparto dei servizi finanziari in Italia che si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un andamento analogo all’EURO STOXX Financial Services, che mostra un incremento modesto.

Il FTSE Italia Financial Services ha aperto a 88.044,54, in crescita dello 0,64%, mentre il comparto servizi per la finanza europeo registra una risalita dello 0,52% a 458,23.

Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell’indice servizi finanziari, nuovo spunto rialzista per Exor, che guadagna bene e porta a casa un +1,01%.

Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto servizi finanziari, vigoroso rialzo per Banca Ifis, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,58%.

Balza in avanti Banca Farmafactoring, che amplia la performance positiva con un incremento dell’1,34%.

Seduta vivace per Tamburi, protagonista di un allungo verso l’alto con un progresso dell’1,23%.

Tra le azioni del Ftse SmallCap, grande giornata per Dea Capital, che mette a segno un rialzo del 2,18%.

Risultato positivo per Banca Intermobiliare, che lievita dell’1,25%.

Rialzo marcato per Mutuionline, che archivia la sessione in utile dell’1,24% sui valori precedenti.