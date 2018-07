Seduta moderatamente positiva per il comparto tecnologico a Milano (+0,37%), guizzo positivo per EI Towers (+3,43%)

editato in: da

(Teleborsa) – Senza slanci l’indice delle società High Tech italiane che si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un andamento analogo all’EURO STOXX Technology, che mostra un incremento modesto.

Il FTSE Italia Technology ha aperto a 68.875,13, in crescita dello 0,37%, mentre l’indice tecnologico dell’Area Euro registra una risalita dello 0,26% a 524,71.

Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, protagonista EI Towers, che chiude la seduta con un rialzo del 3,43%.

Modesto guadagno per Reply, che avanza di poco a +0,71%.

Tra le small-cap di Milano, rialzo marcato per Esprinet, che archivia la sessione in utile dell’1,82% sui valori precedenti.

Apprezzabile rialzo per Cad It, in guadagno dell’1,48% sui valori precedenti.

Punta con decisione al rialzo la performance di Eems, con una variazione percentuale dell’1,10%.