Seduta moderatamente positiva a New York

(Teleborsa) – Avvio positivo per Wall Street, dopo la conclusione stabile della vigilia. L’indice Dow Jones avanza a 26.112,41 punti; sulla stessa linea, l’S&P-500 che si porta a 2.900,98 punti. Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,59%), come l’S&P 100 (0,6%).

Dal fronte macro le richieste di sussidio alla disoccupazione settimanali sono risultate in calo. Si attendono le scorte e vendite all’ingrosso e gli stoccaggi di gas.

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori finanziario (+1,13%), materiali (+0,95%) e beni di consumo secondari (+0,93%). Il settore utilities, con il suo -0,54%, si attesta come peggiore del mercato.

Al top tra i giganti di Wall Street, rimbalza Walt Disney (+1,81%) dopo la flessione di ieri sulla trimestrale deludente, JP Morgan (+1,56%), Visa (+1,16%) e Cisco Systems (+1,00%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Intel -1,43%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Advanced Micro Devices (+9,42%), Symantec (+9,41%), Netease Inc Each Repr 25 Com Stk (+9,09%) e Booking Holdings (+6,64%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Kraft Heinz -12,93%.

Seduta drammatica per Monster Beverage, che crolla dell’8,58%.

Sensibili perdite per Skyworks Solutions, in calo del 4,74%.

Twenty-First Century Fox scende dell’1,88%.