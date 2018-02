Seduta moderatamente positiva a New York

(Teleborsa) – Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che avanza a 25.498,39 punti dopo il finale al ribasso di ieri 27 febbraio 2018. Sulla stessa linea, l’S&P-500 arrivando a 2.752,47 punti. Negativo il Nasdaq 100 (-1,27%); in frazionale progresso lo S&P 100 (+0,27%).

Dal fronte macro, il PIL del 4° trimestre è risultato in crescita come da attese.

Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per il comparto Finanziario.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Boeing (+1,25%), Verizon Communication (+1,10%), Chevron (+0,92%) e Microsoft (+0,74%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su General Electric -0,83%. Sottotono Home Depot che mostra una limatura dello 0,57%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Booking Holdings (+7,20%), Ross Stores (+3,08%), Mercadolibre (+2,66%) e Ulta Beauty (+2,51%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Celgene -5,89%. Sotto pressione Ctrip.Com International, che accusa un calo dell’1,33%. Scivola Comcast, con un netto svantaggio dell’1,06%. Dimessa Incyte, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.