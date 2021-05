Seduta moderatamente positiva a New York

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che avanza a 34.239 punti (+0,31%); sulla stessa linea, l’S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.177 punti (+0,30%). Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,22%); come pure, guadagni frazionali per l’S&P 100 (+0,37%). Gli indici statunitensi sono rimbalzati dopo la seduta pesantemente negativa di ieri, innescata dalle preoccupazioni sull’inflazione, anche grazie al sostegno di dati macroeconomici positivi e trimestrali migliori delle attese di diverse grandi società.

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori energia (+2,91%), materiali (+1,04%) e finanziario (+0,80%). Il settore utilities, con il suo -1,95%, si attesta come peggiore del mercato.

Al top tra i giganti di Wall Street, Chevron (+2,59%), DOW (+2,57%), Caterpillar (+2,21%) e Goldman Sachs (+1,56%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Boeing, che prosegue le contrattazioni a -1,89%.

Deludente Visa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Akamai Technologies (+4,08%), Activision Blizzard (+3,22%), Wynn Resorts (+2,97%) e Applied Materials (+2,11%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Verisk Analytics, che continua la seduta con -8,03%.

Affonda Bed Bath & Beyond, con un ribasso del 2,75%.

Crolla Cerner, con una flessione del 2,31%.

Sotto pressione Tripadvisor, che accusa un calo dell’1,97%.