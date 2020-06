Seduta moderatamente positiva a New York

editato in: da

(Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,59% a 25.475,02 punti; sulla stessa linea, lo S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,31%, portandosi a 3.065,21 punti. Sulla parità il Nasdaq 100 (-0,18%), come l’S&P 100 (0,1%).

In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti energia (+2,09%), materiali (+1,81%) e beni industriali (+1,29%).

Al top tra i giganti di Wall Street, DOW (+5,98%), American Express (+3,30%), Goldman Sachs (+2,69%) e Caterpillar (+2,05%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Intel, che ha chiuso a -1,18%.

Tentenna Wal-Mart, con un modesto ribasso dello 0,72%.

Giornata fiacca per Johnson & Johnson, che segna un calo dello 0,52%.

Piccola perdita per Coca Cola, che scambia con un -0,51%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Viacom (+3,24%), NetApp (+2,55%), Dollar Tree (+2,35%) e Texas Instruments (+2,34%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Moderna, che ha archiviato la seduta a -5,23%.

Sessione nera per Alexion Pharmaceuticals, che lascia sul tappeto una perdita del 2,83%.

In caduta libera Wynn Resorts, che affonda del 2,60%.

Pesante Gilead Sciences, che segna una discesa di ben -2,47 punti percentuali.

