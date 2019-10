Seduta moderatamente positiva a New York

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che avanza a 26.915,88 punti, mentre, l’S&P-500 continua la seduta a 3.012 punti, sui livelli della vigilia. In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,23%); leggermente positivo lo S&P 100 (+0,23%).

Riflettori puntati sulle trimestrali, con quella di McDonald’s peggiore delle attese del mercato.

Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti energia (+1,91%), sanitario (+1,00%) e beni industriali (+0,82%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto informatica, che riporta una flessione di -0,57%.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Procter & Gamble (+3,36%) che ha registrato un aumento delle vendite trimestrali, United Health (+2,60%) che ha alzato le stime per il 2019, Boeing (+2,42%) e Walt Disney (+2,37%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Travelers Company, che ottiene -7,07%.

Crolla McDonald’s, con una flessione del 4,16%.

Vendite a piene mani su Merck & Co, che soffre un decremento del 3,48%.

In rosso Visa, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,71%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Biogen (+30,79%) che ha intenzione di chiedere l’autorizzazione in USA per l’anti-Alzheimer sperimentale aducanumab, Bed Bath & Beyond (+3,64%), Paccar (+2,73%) e Vertex Pharmaceuticals (+2,61%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Mattel, che ottiene -7,35%.

Pessima performance per Liberty Global, che registra un ribasso del 5,35%.

In caduta libera Facebook, che affonda del 3,34%.