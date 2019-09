Seduta moderatamente positiva a New York

editato in: da

(Teleborsa) – Wall street apre in positivo sulla scia del via libera della Cina ad alcuni grandi acquisti di prodotti agricoli statunitensi che riportano in auge la fiducia degli investitori nei confronti dell’epilogo delle trattative tra Pechino e Washington.

Il Dow Jones, avanza a 27.034,21 punti. Sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo S&P-500, che arriva a 3.001,2 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,45%), come l’S&P 100 (0,3%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori informatica (+0,67%) e beni di consumo secondari (+0,47%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto energia, che riporta una flessione di -0,54%.

Al top tra i giganti di Wall Street, American Express (+1,22%), Apple (+1,01%), Home Depot (+0,99%) e Walt Disney (+0,97%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Merck & Co, che continua la seduta con -0,96%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Wynn Resorts (+3,39%), KLA-Tencor (+1,36%), Ross Stores (+1,29%) e Hasbro (+1,15%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Mylan, che continua la seduta con -4,70%.

Fiacca Netflix, che mostra un piccolo decremento dello 0,96%.

Discesa modesta per Jd.Com Inc Spon Each Repr, che cede un piccolo -0,73%.

Pensosa Kraft Heinz, con un calo frazionale dello 0,54%.