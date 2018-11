Seduta euforica per l’indice italiano delle azioni siderurgiche (+2,75%)

editato in: da

(Teleborsa) – Molto positiva la giornata per il comparto siderurgico in Italia, che non si discosta molto dal buon andamento dell’indice EURO STOXX e che guadagna 869,99 punti, a quota 32.535,99.

L’indice EURO STOXX intanto guadagna 4,32 punti, dopo un inizio di seduta a quota 346,5.

Nel listino principale, grande giornata per Tenaris, che mette a segno un rialzo del 2,84%.

Tra le azioni del Ftse MidCap, ottima performance per SOL, che ha chiuso in rialzo del 2,10%.

Seduta positiva per Aquafil, che avanza bene e porta a casa un +1,09%.

Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell’indice siderurgico, seduta decisamente positiva per Intek Group, che ha terminato in rialzo del 4,30%.

Brilla Isagro, chiudendo la seduta con un aumento del 2,98%.

