Seduta Euforica per l’indice del settore telecomunicazioni (+4,30%), corre Inwit

(Teleborsa) – Molto positiva la giornata per il comparto telecomunicazioni in Italia, che non si discosta molto dal buon andamento dell’EURO STOXX Telecommunications e che guadagna il 4,30%, dopo la chiusura di ieri a quota 10.118,83.

L’indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni intanto guadagna l’1,45%, dopo un inizio di seduta a quota 275,12.

Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell’indice telecomunicazioni, effervescente Telecom Italia, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,15%.

Tra le mid-cap italiane, protagonista Inwit, che mostra un’ottima performance, con un rialzo del 5,34%.

Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto telecomunicazioni, brillante rialzo per Retelit, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,08%.

Seduta senza slancio per Acotel Group, che riflette un moderato aumento dello 0,72%.