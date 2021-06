Seduta drammatica per Beyond Meat

editato in: da

(Teleborsa) – In caduta libera Beyond Meat, che si attesta a 143,5, con un calo del 2,66%. L’azienda che produce sostituti per la carne e prodotti caseari a base di vegetali sconta il fatto che JPMorgan ha riferito che la catena di fast food Dunkin’ Donuts non offre più il panino Beyond Sausage e che questo potrebbe essere un duro colpo per il fornitore di “fake meat”.

Attesa per il resto della seduta un’estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 141,5 e successiva a 139,4. Resistenza a 145,1.