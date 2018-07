Seduta all’insegna del toro a New York

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street si conferma positiva e sui massimi a metà seduta, supportata dalla vivacità per la Corporate America dopo l’inattesa offerta diBroadcomsuCA Technologiese in scia alla battaglia traComcasteFoxper la conquistaSky.

Inoltre domani prende il via la nuova stagione delle trimestrali con i bilanci di tre big della finanza: Citigrou, JP Morgan e Wells Fargo.

Di un certo aiuto anche gli acquisti sui petroliferi supportati dai segnali di ripresa delle quotazione del greggio, e i segnali di dialogo tra Stati Uniti e Cina in materia di dazi.

Dal fronte macro, da segnalare il calo oltre le attese dei sussidi alla disoccupazione mentre l’inflazione annua ha accelerato ancora il passo in linea con il consensus.

Il Dow Jones mostra una plusvalenza dello 0,85%; sulla stessa linea, in rialzo lo S&P-500, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 2.796,67 punti. Balza in alto il Nasdaq 100 (+1,51%), come l’S&P 100 (1,0%).

Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti Information Technology (+1,62%), Industriale (+1,07%) e Sanitario (+1,06%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Microsoft (+2,30%), Cisco Systems (+2,14%), Intel (+1,86%) e Caterpillar (+1,70%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Verizon Communication, che ottiene -0,60%.

Tra i best performers del Nasdaq 100 ancora CA (+18,06%), galvanizzata dall’offerta di Broadcom che, invece, si conferma maglia nera con un calo del 15,09%.

Scivola Netflix, con un netto svantaggio dell’1,72% a causa di un downgrade.