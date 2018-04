Seduta all’insegna del toro a New York

editato in: da

(Teleborsa) – Accelerano gli indici di Wall Street, con la stagione delle trimestrali che riprende dopo la pubblicazione, la settimana scorsa, di alcune big del comparto bancario come JP Morgan, Citigroup e Wells Fargo. Intanto Bank of America ha annunciato il pieno di utili, nel primo trimestre. Per i conti di Netflix bisognerà aspettare la chiusura degli scambi americani.

Sul fronte geopolitico, il mercato al momento non si aspetta un’escalation militare dopo i bombardamenti sferrati da Stati Uniti, Francia e Regno Unito contro la Siria.

Sul versante macroeconomico, prima dell’avvio degli scambi è stato diffuso un aggiornamento sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti, cresciute oltre attese. Ha deluso, invece, ilsettore manifatturiero nel distretto di New York, mentre la lettura dell’indice Nahb sul settore delle costruzioni ha evidenziato un lieve calo della fiducia dei costruttori.

Tra gli indici USA, il Dow Jones, mostra una plusvalenza dell’1,16%; sulla stessa linea, lo S&P-500 continua la giornata in aumento dell’1,02%. Sale il Nasdaq 100 (+0,95%), come l’S&P 100 (0,9%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori Beni di consumo primario (+1,56%), Telecomunicazioni (+1,54%) e Materiali (+1,30%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, United Health (+3,05%), Merck & Co (+2,26%), Caterpillar (+1,69%) e Wal-Mart (+1,67%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su General Electric, che prosegue le contrattazioni a -0,98%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Walgreens Boots Alliance (+6,33%), J.B. Hunt Transport Serv (+6,00%), Ulta Beauty (+4,12%) e Costco Wholesale (+3,30%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Ctrip.Com International, che ottiene -2,57%. In rosso Netflix, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,39%.