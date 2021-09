Seduta all’insegna del toro a New York

(Teleborsa) – Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il Dow Jones, che mostra una plusvalenza dello 0,77%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l’S&P-500, che arriva a 4.420 punti. Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,16%); poco sopra la parità l’S&P 100 (+0,49%).

Le azioni statunitensi sono quindi in rialzo per il secondo giorno consecutivo, sia perché i timori per una crisi nel mercato immobiliare cinese si sono leggermente attenuati sia perché la Federal Reserve non ha ancora comunicato con esattezza l’inizio del tapering.

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti finanziario (+1,17%), materiali (+0,99%) e beni industriali (+0,81%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Salesforce.Com (+3,11%), Nike (+1,70%), American Express (+1,65%) e JP Morgan (+1,57%).

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Biogen (+2,69%), Liberty Global (+2,07%), Tripadvisor (+1,85%) e Liberty Global (+1,82%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Baidu, che prosegue le contrattazioni a -0,87%.

Deludente Stericycle, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Fiacca Western Digital, che mostra un piccolo decremento dello 0,58%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati statunitensi:

Giovedì 23/09/2021

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 320K unità; preced. 335K unità)

15:45 USA: PMI servizi (atteso 55 punti; preced. 55,1 punti)

15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 61,5 punti; preced. 61,1 punti)

16:00 USA: Leading indicator, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,9%)

Venerdì 24/09/2021

16:00 USA: Vendita case nuove, mensile (preced. 1%).