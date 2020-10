Seduta all’insegna del toro a New York

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con le speranze per l’approvazione di un nuovo pacchetto di aiuti. Focus anche sulle trimestrali societarie.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones mostra una plusvalenza dello 0,92%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l’S&P-500, che continua la giornata a 3.461 punti. Positivo il Nasdaq 100 (+0,83%); sulla stessa linea, in denaro l’S&P 100 (+0,94%).

Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti beni di consumo secondari (+1,41%), finanziario (+1,39%) e beni industriali (+1,35%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Travelers Company (+5,20%), Apple (+1,87%), Goldman Sachs (+1,82%) e 3M (+1,73%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su IBM, che prosegue le contrattazioni a -5,82%.

Sotto pressione Intel, che accusa un calo dell’1,51%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Wynn Resorts (+4,05%), Tripadvisor (+3,24%), Bed Bath & Beyond (+3,17%) e Citrix Systems (+2,90%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Vertex Pharmaceuticals, che prosegue le contrattazioni a -1,93%.

Scivola Tesla Motors, con un netto svantaggio dell’1,87%.

In rosso Intel, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,51%.

Spicca la prestazione negativa di Paccar, che scende dell’1,04%.