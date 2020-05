Seduta all’insegna del toro a New York

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il Dow Jones, che mostra una plusvalenza dell’1,02%; sulla stessa linea, lo S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 3.001,81 punti. Variazioni negative per il Nasdaq 100 (-0,76%); sui livelli della vigilia lo S&P 100 (+0,13%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti finanziario (+3,30%), beni industriali (+2,35%) e beni di consumo per l’ufficio (+0,69%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto informatica, che riporta una flessione di -0,90%.

Tra i protagonisti del Dow Jones, American Express (+5,68%), Goldman Sachs (+5,07%), JP Morgan (+4,58%) e Raytheon Technologies (+3,28%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Wal-Mart, che ottiene -1,95%.

Spicca la prestazione negativa di Microsoft, che scende dell’1,13%.

Visa scende dell’1,07%.

Calo deciso per Pfizer, che segna un -1,05%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, American Airlines (+6,06%), Tractor Supply (+5,99%), Sirius XM Radio (+5,38%) e Mattel (+4,99%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Moderna, che continua la seduta con -9,76%.

Lettera su Nvidia, che registra un importante calo del 5,16%.

Affonda KLA-Tencor, con un ribasso del 2,87%.

Crolla Micron Technology, con una flessione del 2,63%.