Seduta all’insegna del toro a New York

(Teleborsa) – Wall Street apre in positivo trainata dalle indiscrezioni pubblicate da Bloomberg nelle quali si afferma l’apertura della Cina al raggiungimento di un “accordo parziale” con gli Stati Uniti. Nonostante questo non sia uno dei temi caldi delle trattative commerciali in avvio domani, ridestare gli scambi, in particolare modo, la volontà di Pechino – di contraltare allo stop dei dazi sui prodotti cinesi da parte di Washington – di intensificare del 50% gli acquisti annuali dei prodotti agroalimentari made in USA.

Con questi venti positivi a traghettare le contrattazioni sopra la parità il Dow Jones, mostra una plusvalenza dello 0,70%; sulla stessa linea, lo S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 2.911,38 punti. Buona la prestazione del Nasdaq 100 (+0,78%), come l’S&P 100 (0,6%).

In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti energia (+1,08%), informatica (+0,93%) e materiali (+0,91%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Intel (+1,25%), Chevron (+1,08%), Apple (+1,06%) e Pfizer (+1,02%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Johnson & Johnson, che continua la seduta con -1,06%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Illumina (+2,51%), American Airlines (+2,21%), United Airlines Holdings (+1,89%) e Nxp Semiconductors N V (+1,87%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Netflix, che continua la seduta con -1,12%.

Pensosa Activision Blizzard, con un calo frazionale dello 0,70%.