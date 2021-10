Seco-Rhea Vendors, partnership per soluzioni innovative nel mondo del vending

(Teleborsa) – SECO, società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nel campo dell’innovazione tecnologica e dell’Internet of Things, ha stretto una partnership con Rhea Vendors Group, tra i più importanti produttori al mondo di distributori automatici tailor made, per lo sviluppo di soluzioni innovative nel mondo del vending, delle macchine da caffè e del new retail.

Il primo passo di questa partnership prevede l’utilizzo di Clea, la piattaforma software di IoT e intelligenza artificiale sviluppata da SECO Mind, sulla nuova generazione di macchine Rhea. Clea estrarrà i dati dal campo, li trasferirà nel Cloud e li analizzerà in tempo reale, “restituendo un insieme di indicatori ad alto valore aggiunto che consentono di abilitare processi decisionali data-driven“, spiegano le società in una nota. L’installazione di Clea sulle macchine di Rhea inizierà a partire dal 2022, con una previsione a regime di oltre 40.000

dispositivi l’anno.



“Siamo entusiasti di questa partnership con Rhea, con cui condividiamo la stessa passione e lo stesso impegno per l’innovazione, la qualità e la sostenibilità – ha dichiarato Massimo Mauri, CEO di SECO – Siamo felici di supportare i nostri clienti in uno scenario in cui l’IoT e l’Intelligenza Artificiale stanno diventando un must-have per qualsiasi azienda”.

“Implementare ed utilizzare una piattaforma di IoT e AI come Clea, significa rimanere agganciati ad un mondo in rapidissima evoluzione, che già sta offrendo e sempre più offrirà nuove e personalizzabili soluzioni che eleveranno il livello potenziale di servizio degli utilizzatori dei nostri prodotti”, ha commentato Andrea Pozzolini, CEO di Rhea Vendors Group.