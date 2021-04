SECO, ok Consob a negoziazione MTA

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo l’ok di Borsa Italiana arriva anche l’approvazione da parte di Consob all’ammissione alla quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario (MTA).

Il flottante richiesto ai fini della quotazione sarà ottenuto attraverso un collocamento riservato ad investitori qualificati in Italia e nello Spazio Economico Europeo e investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d’America. Non è prevista alcuna offerta al pubblico indistinto in Italia e/o in qualsiasi altro Paese.

L’Offerta avrà ad oggetto un massimo di n. 37.773.000 azioni rinvenienti da: l’emissione di massime n. 27.000.000 nuove azioni rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione (Aumento di Capitale); e la vendita di massime n. 10.773.000 azioni ordinarie esistenti da parte dei seguenti azionisti della società: i co-fondatori Daniele Conti e Luciano Secciani attraverso le rispettive società veicolo (DSA S.r.l., HSE S.r.l. e HCS S.r.l.); Fondo Italiano d’Investimento SGR S.p.A., gestore del fondo “Fondo Italiano Tecnologia e Crescita – FITEC” (già “FII Tech Growth”); Lomarini & Lomarini Consultant S.a.s. di Lomarini Luciano & C. e SPEM S.r.l.

Gli azionisti venditori DSA S.r.l., HSE S.r.l., HCS S.r.l. e Fondo Italiano d’Investimento SGR S.p.A. che gestisce il fondo FITEC, concederanno ai joint global coordinator nell’ambito dell’Offerta un’opzione c.d. greenshoe per l’acquisto, al prezzo dell’Offerta, di massime n. 5.665.950 Azioni corrispondenti a circa il 15,0% dell’Offerta. In caso di integrale eserciziodell’opzione di greenshoe, l’offerta complessiva delle azioni ordinarie rappresenterà il 40,5% circa del capitale sociale di SECO.

Ad esito dell’Offerta, assumendo l’integrale collocamento delle Azioni oggetto dell’Offerta e l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe e, tenuto conto del corrente grado di diffusione dell’azionariato di SECO, il numero di Azioni complessivamente detenute dal mercato sarà adeguato rispetto al requisito minimo richiesto da Borsa Italiana S.p.A. per il Mercato Telematico Azionario.

Periodo dell’offerta

L’Offerta avrà inizio in data 23 aprile 2021 e terminerà il giorno 30 aprile 2021 salvo eventuale proroga o chiusura anticipata.

Nell’ambito dell’Offerta, Goldman Sachs International e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. agiscono in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. agisce altresì in qualità di Sponsor per l’ammissione a quotazione delle Azioni sul MTA.

Gli studi Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e White & Case agiscono in qualità di consulenti legali e Value Track in qualità di advisor finanziario.