Seco, fissata forchetta prezzo IPO

(Teleborsa) – Fissata tra 3,30 e 4,15 euro per azione la forchetta di prezzo delle azioni ordinarie Seco nell’ambito del collocamento istituzionale finalizzato all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della società sul MTA e, ricorrendone i presupposti, sul segmento STAR.

L’intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della società è compreso tra circa 264,6 milioni di euro e circa 332,8 milioni, pari ad un prezzo minimo di 3,30 euro per azione ed un prezzo massimo di 4.15 euro per azione a cui corrisponde una capitalizzazione post aumento di capitale compresa tra circa 353,7 milioni di euro e circa 444,8 milioni.

Il collocamento – spiega una nota – è riservato ad investitori qualificati in Italia e nello Spazio Economico Europeo e investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d’America.



Seco offre un massimo di n. 37.773.000 azioni di cui un massimo di 27.000.000 di nuova emissione e un massimo di 10.773.000 azioni ordinarie esistenti vendute dai co-fondatori Daniele Conti e Luciano Secciani e le loro famiglie, attraverso le rispettive società veicolo, Lomarini & Lomarini Consultant, Fondo Italiano d’Investimento SGR, gestore del fondo Fitec.

È previsto, inoltre, che gli azionisti venditori DSA, HSE, HCS e Fondo Italiano d’Investimento SGR che gestisce il fondo FITEC, concedano ai joint global coordinator nell’ambito dell’offerta un’opzione greenshoe per l’acquisto, al prezzo dell’offerta, di massime n. 5.665.950 Azioni corrispondenti a circa il 15% dell’offerta.

In caso di integrale esercizio dell’opzione di greenshoe, l’offerta complessiva delle azioni ordinare rappresenterà il 40-45% del capitale sociale di Seco.

Nell’ambito dell’offerta, Goldman Sachs International e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. agiscono in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. agisce altresì in qualità di Sponsor per l’ammissione a quotazione delle Azioni sul MTA.

