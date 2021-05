SECO al debutto in Borsa a 3,7 euro

editato in: da

(Teleborsa) – Debutta oggi a Piazza Affari la società SECO, azienda toscana attiva nel settore dell’IT, specializzata nell’IoT e in soluzioni smart per l’industria ed i servizi. Un’azienda che ha una storia di 40 anni, ma con un’anima ed un DNA giovane, che l’anno portata a cavalcare la quotazione in Borsa in vista di un’espansione geografica ed internazionale.

Le azioni SECO, collocate a 3,7 euro al termine dell’IPO, scambiano su questo prezzo questa mattina al debutto.

Fondata ad Arezzo da Daniele Conti e Luciano Secciani e partecipata dal 2018 dal Fondo FITEC gestito dal Fondo Italiano d’investimento SGR, SECO ha raccolto richieste per circa 400 milioni di euro in fase di collocamento, con un’ampia domanda istituzionale da parte di investitori italiani ed esteri. (Regno Unito, Stati Uniti d’America, Italia ed Europa Continentale). La società inoltre ha attirato l’attenzione anche di Olivetti, società del Gruppo TIM, che ha fatto un ordine di circa 7,5 milioni di azioni.

La capitalizzazione al debutto è di 397,3 milioni di euro.