SEC, Gensler: esaminare la condotta delle app di trading sarà prioritario

(Teleborsa) – Il candidato in pectore alla guida della Securities and Exchange Commission (SEC), l’autorità di vigilanza sulla Borsa USA, ha detto oggi che analizzare le attività delle popolari app di trading e gli effetti della gamification degli investimenti sarà tra le sue priorità. Gary Gensler, il prescelto del presidente Joe Biden per guidare la SEC, ha parlato oggi in un’audizione al Senato sulla sua nomina.

Gensler, che è stato presidente della Commodity Futures Trading Commission durante le amministrazioni Obama (dal 2009 al 2014) ha affermato che garantire la protezione dei piccoli investitori quando utilizzano app di trading è un suo obiettivo, se il Senato lo confermasse ala guida del principale regolatore di Wall Street.



In risposta a una domanda sulla recente volatilità, il cui caso più evidente è il fenomeno GameStop, Gensler ha affermato di stare riflettendo su “come proteggere gli investitori utilizzando suggerimenti comportamentali nelle applicazioni di trading”, con l’obiettivo di rendere le decisioni dei trading più ponderate. Tra le altre cose di cui ha detto di volersi occupare ci sono gli accordi con cui le società di trading pagano i broker per il diritto di eseguire gli ordini dei clienti.