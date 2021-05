Sebino, commessa da 2,2 milioni di euro in Romania

editato in: da

(Teleborsa) – Sebino Fire Protection and Detection Romania, controllata al 100% da Sebino (società quotata all’AIM Italia e system integrator nell’impiantistica antincendio e security) ha acquisito da uno dei principali general contractor rumeni (Global Vision) una commessa del valore di 2,2 milioni di euro relativa a realizzazioni per committenti finali industriali in 6 siti per un totale di 85.000 mq locati a nord di Bucarest, Costanza e Timisoara che verranno realizzati entro il 2021.

“Nonostante gli effetti negativi che la pandemia ha generato sul sistema paese in questi primi mesi del 2021, la Romania si conferma territorio con potenzialità di sviluppo grazie alla funzione di crocevia per il transito delle merci sulla direttrice est-ovest e per insediamenti industriali di varia natura”, ha commentato Simona Barbu, direttore generale di Sebino Romania e membro del CdA di Sebino.